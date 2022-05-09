В День Победы в Ленобласти будет малооблачно и по весеннему тепло

В отличие от Петербурга в территории Ленобласти ожидается хорошая погода.

Как сообщают синоптики из Северо-Западного Гидрометцентра, днем в Ленобласти ожидается по настоящему весенняя погода.

Воздух прогреется да +8 +13 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада, запада с умеренной скоростью 7-12 метров в секунду.

Отмечается, что местами возможны небольшие осадки.