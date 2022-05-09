В Гатчине и Тихвине готовы к проведению бессмертного полка в День Победы

Горожане собираются на главных улицах городов с портретами своих героев.
Источник: Открытые источники
Источник: Открытые источники
Источник: Открытые источники
Источник: Открытые источники
Источник: Открытые источники
Источник: Открытые источники
В Гатчине и Тихвине идут последние приготовления к бессмертным полкам, которые пройдут по главным улицам этих городов.
Родственники несут в руках портреты своих героических предков, которые отдавали жизни за свое отечество.
Многие из солдат и офицеров не вернулись с войны, и именно такие акции призывают помнить наших героев.
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09.05.2022 25537