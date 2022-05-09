Александр Дрозденко поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Губернатор Ленобласти тепло побеседовал с ветеранами.

По информации администрации Ленобласти, глава региона Александр Дрозденко побеседовал с Серафимой Васильевной Даниловой, Юрием Васильевичем Пушкаревым и Зоей Константиновной Ермошиной.

Александр Дрозденко поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Каждый из ветеранов внес огромный вклад в Победу над врагом.

— Хочу поздравить вас с Днём Победы. В 17 лет вы добровольно пошли на фронт. Огромное вам за это спасибо. Здоровья и чтобы все у вас было хорошо. А главное — всем нам мирного неба! С Днём Победы! — сказал Александр Дрозденко участнице Великой Отечественной войны Серафиме Васильевне Даниловой.

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Так, Серафима Васильевна Данилова проходила службу в 136 военно-строительном отряде. Кавалер ордена Отечественной войны II-й степени.

Юрий Васильевич Пушкарев в начале войны, четырнадцатилетним, он возил красноармейцам дрова, сено, выполнял другую работу. В 1944-м, в 17 лет, добровольцем ушел в армию — попал в последний военный призыв. Самой главной своей наградой Юрий Иванович считает медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Зоя Константиновна Ермошина в блокаду работала на заводе. Хрупкой девушке приходилось вытачивать на токарном станке по 100 деталей для мин и снарядов – такая была норма за смену. Зоя Константиновна награждена медалью «За оборону Ленинграда».