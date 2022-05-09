Председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко поздравила ветерана с Днём рождения на Параде Победы на Красной площади

Ветерану Николаю Петровичу Сидоренко 9 мая исполнилось 96 лет.
Зампред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества, Председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко вместе с добровольцами поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Сидоренко с Днём рождения.
Заветное желание ветерана, попасть на главный парад страны, исполнили «Волонтеры Победы».
Стоит отметить, что 10 мая 1943 года Николай Петрович был призван в ряды Красной Армии в полковую школу города Пензы, получил звание сержанта и был отправлен на фронт. Воевал в составе 1 Украинского фронта в зенитно — артиллерийском полку. Он принимал участие в освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии, Берлина. Победу встретил в Праге. Ветеран награждён Орденом Отечественной Войны II степени, медалями «За Отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».