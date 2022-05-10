В Ленобласти празднование дня Победы завершились салютами в разных городах — видео

В Ленобласти торжественные мероприятия в честь Дня Победы завершились праздничными салютами.
Фейерверки прошли в 14 городах и поселках Ленобласти. Кадры залпов появились в социальных сетях.
Луга. Видео: Подслушано в городе Луга, ВК
Тихвин. Источник: Тихвинская сорока, ВК
Гатчина. Источник: комитет по культуре и туризму Гатчинского района
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