В Ленобласти празднование дня Победы завершились салютами в разных городах — видео

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти торжественные мероприятия в честь Дня Победы завершились праздничными салютами.

Фейерверки прошли в 14 городах и поселках Ленобласти. Кадры залпов появились в социальных сетях.

Луга. Видео: Подслушано в городе Луга, ВК

Тихвин. Источник: Тихвинская сорока, ВК

Гатчина. Источник: комитет по культуре и туризму Гатчинского района

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09.05.2022 65
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