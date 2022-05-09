О своих воспоминаниях про День Победы рассказала жительница блокадного Ленинграда

Автор: Александр Селиванов
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Когда война закончилась ей было 14 лет.

Издание Невские Новости побеседовали на Дворцовой площади с жительницей блокадного Ленинграда Валентиной Владимировной.

Она рассказала, что ровно 77 лет назад она была там же, где и сегодня. В ту знаменательную дату она танцевала на Дворцовой площади весь день.

Валентина Владимировна добавила, что парад Победы в этом году ей понравился.

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09.05.2022 27
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