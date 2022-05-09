Когда война закончилась ей было 14 лет.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Издание Невские Новости побеседовали на Дворцовой площади с жительницей блокадного Ленинграда Валентиной Владимировной.

Она рассказала, что ровно 77 лет назад она была там же, где и сегодня. В ту знаменательную дату она танцевала на Дворцовой площади весь день.

Валентина Владимировна добавила, что парад Победы в этом году ей понравился.