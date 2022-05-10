В Мшинской нашли брошенный в кювете автомобиль — фото

Автомобиль с петербургскими номерами обнаружили в кювете вдоль Центральной дороги в поселке Мшинская в Лужском районе Ленобласти.

Водителя на месте аварии не было. При этом двери автомобиля оказались плотно закрыты.

Источник: Егор Капустин, ДТП и ЧП | СПб, ВК

Пользователи социальной сети предположили, что сидевший за рулем человек мог быть пьян. После аварии он, скорее всего, отправился домой спать, но уже пешком.