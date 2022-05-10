В Мшинской нашли брошенный в кювете автомобиль — фото

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Автомобиль с петербургскими номерами обнаружили в кювете вдоль Центральной дороги в поселке Мшинская в Лужском районе Ленобласти.

Водителя на месте аварии не было. При этом двери автомобиля оказались плотно закрыты.

В Мшинской нашли брошенный в кювете автомобиль - фото Мшинская, Лужский район, Ленобласть, ДТП, в кювете
В Мшинской нашли брошенный в кювете автомобиль - фото Мшинская, Лужский район, Ленобласть, ДТП, в кювете
Источник: Егор Капустин, ДТП и ЧП | СПб, ВК

Пользователи социальной сети предположили, что сидевший за рулем человек мог быть пьян. После аварии он, скорее всего, отправился домой спать, но уже пешком.

Вам будет интересно
Прогулочный катер пошел ко дну в Выборге - фото
В Выборгском районе Ленобласти пошел ко дну прогулочный катер. Сообщение о происшествии появилось в группе «Интересный Выборг» в ВК. Подробности уточняются.
10.05.2022 37
Автор