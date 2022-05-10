Девушка без прав устроила смертельное ДТП у Бочатино, погиб пассажир

Смертельное ДТП произошло на 30 км автодороги «Пикалево – Струги – Колбеки» у деревни Бочатино в Бокситогорском районе Ленобласти.

По уточненным данным, автомобиль «ВАЗ» вылетел в кювет и врезался в дерево. За рулем находилась 18-летняя девушка, которую сначала приняли за пассажирку, так как у нее не было водительского удостоверения. Однако пассажиром оказался 23-летний владелец авто. От полученных травм молодой человек из Пикалево скончался на месте.

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В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Девушка опрошена и отпущена под обязательство о явке, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.