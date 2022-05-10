В канаве под Янино нашли мертвого мужчину с ссадинами на виске

Труп незнакомца обнаружили в СНТ «Колос» во Всеволожском районе Ленобласти. Он лежал в канаве на земле.

На правом виске у мужчины имелись две ссадины. На вид погибшему 40-50 лет, азиатский тип лица. Из особых примет — татуировка в виде женщины в тельняшке на правом плече, татуировка «ВМВ» на левом запястье, татуировки в виде сердца, а также надписи «Рита Валера».

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.