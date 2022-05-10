Две юные мигрантки устроили нарколабораторию в арендованном доме в Васкелово

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали двух молодых уроженок Казахастана, которые организовали нарколабораторию в арендованном частном доме во Всеволожском районе Ленобласти.

Первой узнала хозяйка дома. Она нанесла внезапный визит в свою собственность в садоводстве «Василек», где ее встретили две девушки в костюмах химзащиты, а вокруг – канистры, колб и пакеты с порошком. Согласно данным экспертизы, там почти килограмм синтетического наркотика.

Mash | Мэш на Мойке

Источник: Mash | Мэш на Мойке

Известно, что девушкам всего 21 год, при этом одна из них беременна. Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и производство в особо крупном размере.

Ранее в Кингисеппском районе найдены 60 килограммов тяжелых наркотиков.