В Ленобласти задержали мужчину, который сорвал со здания правления знамя Победы и поджег его

Ранее ivbg.ru сообщал, что 9 мая со здания правления в садоводстве «Юбилейное – Ручьи» во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный снял знамя Победы и поджег его.
10 мая подозреваемого задержали, им оказался 33-летний местный житель. Он снял флаг РФ со знаком «Z» в виде Георгиевской ленты и надписью «Своих не бросаем» со здания правления СНТ «Юбилейное-Ручьи» и сжег его. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о надругательстве над государственным флагом Российской Федерации. Ему грозит до года тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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10.05.2022 75