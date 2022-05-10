В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям

Автор: Гузель Галимова
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Власти Риги утром 10 мая убрали трактором все цветы, возложенные жителями в День Победы у памятника Освободителям, сообщает Telegram-канал «Спутник Ближнее зарубежье».

На кадрах видно, как трактор сгребает цветы, выложенные у мемориала. А доступ к самому монументу был перекрыт ограждениями с латвийскими и украинскими флагами.

В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям цветы, Рига, памятник Освободителям
В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям цветы, Рига, памятник Освободителям
Источник здесь и далее: t.me/sputniklive

В этом году власти Латвии объявили 9 мая днем ​​памяти жертв на Украине. Спецслужбы призвали население не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как «открытое неуважение».

Но вскоре жители принесли к памятнику новые цветы.

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