Самый дешевый загородный дом в Ленобласти стоит 110 тысяч рублей

В Ленобласти сейчас продается 311 частных домов, стоимость которых не превышает миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные экспертов журнала «Загородное обозрение Салон загородной недвижимости».

Больше всего объявлений о недорогой недвижимости опубликовано в Лужском районе – 59 предложений. Самый дешевый дом здесь можно купить за 250 тысяч рублей. Также много недорогих вариантов предложено в Киришском и Волховском районах, где на продажу выставлены 55 и 45 объектов соответственно.

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При этом дом самый дешевый загородный дом находится в Киришском районе. За 110 тысяч рублей предлагается участок в шесть соток и дом в 20 «квадратов».