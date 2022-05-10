На майских праздниках посещаемость ТЦ в Петербурге упала на 14%

В период с 30 апреля по 3 мая посещаемость петербургских торговых центров снизилась на 14%. Об этом пишет «Коммерсант» с ссылкой на данные Focus Technologies.

Снизился спрос на торговые площадки и в Москве, там наблюдают снижение на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Аналитики уверены, что посещаемость ТЦ будет падать, до тех пока общая экономическая ситуация не улучшится. В частности, пока не возобновится работа международных ретейлеров или не откроются новые магазины. Передает «Коммерсант».