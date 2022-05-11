Стало известно, где на 11 мая зафиксированы 92 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 92 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 11 мая.
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07.05.2022 492
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Бокситогорском, Кингисеппском, Киришском, Лодейнопольском, Тихвинском и Подпорожском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Волосовский район: Курковицы (+2), Жилгородок (+1), Рабитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+1), Кудрово (+2), Проба (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+5), Осельки (+1), Кузьмоловский (+2), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Романовка (+1), Бугры (+3), пгт. им. Свердлова (+1), Лесное (+1), Дубровка (+1), Куйвози (+2), Лемболово (+2), Касимово (+1), Скотное (+1).
- Выборгский район: Выборг (+9), Прибылово (+1), Глебычево (+1), Рощино (+2), Советский (+2), Селезнево (+1), Светогорск (+2), Семиозерье (+1), Красносельское (+1), Ленинское (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Тайцы (+1), Малые Колпаны (+2), Поддубье (+1), Пудость (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Приладожский (+1).
- Ломоносовский район: Аннино (+1), Гостилицы (+1), Лаголово (+1), Сойкино (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Толмачёво (+1).
- Приозерский район: Сосново (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тосненский район: Тосно (+5), Тельмана (+1), Никольское (+4), Ульяновка (+2), Новолисино (+1).