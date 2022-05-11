В Волхове 17-летняя девушка расстреляла и порезала отца, а потом сдалась полиции

Девочка-подросток сама позвонила в полицию и рассказала, что несколько раз выстрелила и ударила ножом своего отца в Волхове Ленобласти.

Прибывшие на место правоохранители нашли 17-летнюю девушку в истерике, причины своего поступка она объяснить не смогла.

Выяснилось, что между подростком и отцом случился конфликт. Девочка схватилась за травматический пистолет и дважды выстрелила в голову отца, после чего взялась за кухонный нож и трижды ударила им родителя. Мужчина сумел отбиться и сбежать.

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Отца нашли и госпитализировали. У него диагностировали переломы нескольких лицевых костей, а также колото-режущие раны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.