Под Киришами замечена крупнейшая колония серых цапель

В Киришском районе обнаружена крупнейшая в Ленобласти колония серых цапель. Биолог Павел Глазков насчитал 73 гнезда.

Сейчас птицы высиживают яйца, а в одном гнезде даже вылупились уже три птенца, передает телеканал «Санкт-Петербург». Цапли используют свои гнезда по многу лет. На одном дереве одновременно могут быть два, или даже три гнезда.

Биологу удалось найти четыре гнезда и другого вида цапель – большая белая. Впервые ее в регионе обнаружили 10 лет назад, но гнездиться здесь она начала совсем недавно.