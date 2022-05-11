ФСБ усиливает контроль в приграничных районах Ленобласти

В Ленобласти с 11 мая усиливают контроль за соблюдением пограничного режима.

Жителей и гостей приграничных населенных пунктов Ленобласти просят выходить из дома только с документами, чтобы при проверке сразу подтвердить свою личность. А также призывают с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по региону.

Мероприятия направлены на профилактику правонарушений в пограничной сфере. В них будут задействованы представители погрануправления, МВД, Росгвардии и транспортной полиции.

Тем временем с начала года из Ленобласти выдворено более 170 иностранцев за правонарушения.