В Ленобласти отремонтируют пять мостов

В Ленобласти в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновят пять мостовых переходов. Уже заключены госконтракты, подрядные организации начинают выходить на объекты.

Будут отремонтированы переправы через:

реку Черная в Ломоносовском районе, дорога Ропша — Марьино;

реку Черенка в Бокситогорском районе, дорога Пикалево — Струги — Колбеки;

реку Орьевка в Кингисеппском районе, дорога Лужицы — Первое Мая;

реку Лемовжа в Волосовском районе, дорога Хотнежи — Сосницы;

реку Гороховка в Выборгском районе, дорога Советский — Дятлово — Молодежное — Верхне-Черкасово.

Подрядчики заменят гидроизоляционный слой, уложат новый асфальт, установят новое ограждение и обновят элементы пролетного строения.

Также капитальный ремонт ждет мост через реку Волхов на трассе А-114 в Волховском района. Госконтракт уже заключен. Работы планируется завершить к ноябрю 2023 года.