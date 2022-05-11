В Ленобласти отремонтируют пять мостов

В Ленобласти в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновят пять мостовых переходов. Уже заключены госконтракты, подрядные организации начинают выходить на объекты.
Будут отремонтированы переправы через:
- реку Черная в Ломоносовском районе, дорога Ропша — Марьино;
- реку Черенка в Бокситогорском районе, дорога Пикалево — Струги — Колбеки;
- реку Орьевка в Кингисеппском районе, дорога Лужицы — Первое Мая;
- реку Лемовжа в Волосовском районе, дорога Хотнежи — Сосницы;
- реку Гороховка в Выборгском районе, дорога Советский — Дятлово — Молодежное — Верхне-Черкасово.
Подрядчики заменят гидроизоляционный слой, уложат новый асфальт, установят новое ограждение и обновят элементы пролетного строения.
Также капитальный ремонт ждет мост через реку Волхов на трассе А-114 в Волховском района. Госконтракт уже заключен. Работы планируется завершить к ноябрю 2023 года.