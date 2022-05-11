В Ленобласти отремонтируют пять мостов

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновят пять мостовых переходов. Уже заключены госконтракты, подрядные организации начинают выходить на объекты.

Будут отремонтированы переправы через:

  • реку Черная в Ломоносовском районе, дорога Ропша — Марьино;
  • реку Черенка в Бокситогорском районе, дорога Пикалево — Струги — Колбеки;
  • реку Орьевка в Кингисеппском районе, дорога Лужицы — Первое Мая;
  • реку Лемовжа в Волосовском районе, дорога Хотнежи — Сосницы;
  • реку Гороховка в Выборгском районе, дорога Советский — Дятлово — Молодежное — Верхне-Черкасово.

Подрядчики заменят гидроизоляционный слой, уложат новый асфальт, установят новое ограждение и обновят элементы пролетного строения.

Также капитальный ремонт ждет мост через реку Волхов на трассе А-114 в Волховском района. Госконтракт уже заключен. Работы планируется завершить к ноябрю 2023 года.

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