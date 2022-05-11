Традиционный гастрономический фестиваль «Корюшка идет!» состоится 14 мая в Новой Ладоге Волховского района Ленобласти.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: традиционный конкурс рыбной ловли, мастер-классы по приготовлению блюд, ярмарка в «Рыбацкой деревне», молодежные соревнования в Skate и Hip-hop, а также ярмарка ремесел. Для самых маленьких будет работать детская арт-зона с аттракционами и мастер-классами.

Главным героем праздника станет император Петр I, поскольку в этом году фестиваль приурочен к празднованию 350-летия со дня его рождения. И гостей ждет историческая реконструкция «Петр I на Ладоге». Также на территории фестиваля расположится зона «Петровские потехи», где будут проходить мастер-классы росписи по дереву, обработке кожи и другие.

Основные мероприятия пройдут на набережной Ладожской флотилии и площади перед Гостиным Двором. Завершением праздника станет концерт, для гостей выступят группы «Марсель», «High Tower», «F.S.B», ансамбля песни и пляски «Хохлома».