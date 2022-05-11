На сцене Дворца искусств Ленобласти пройдет вечер памяти Исаака Шварца

Симфонический оркестр Ленобласти отметит 99 лет со дня рождения известного советского композитора Исаака Шварца.

13 мая на сцене Дворца искусств Ленобласти музыканты исполнят самые известные произведения композитора. С ними выступят и солисты Государственной филармонии Петербурга для детей и молодежи.

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Также в этот день прозвучат известные композиции Исаака Дунаевского, Родиона Щедрина, Микаэла Таривердиева, Геннадия Гладкова, Андрея Петрова, всех тех, чье творчество ценил Исаак Шварц.

Концерт начнется в 18.00.