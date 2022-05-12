Во Всеволожске с самой верхушки тонкой березы сняли енота – фото

Енот, спасаясь от местных псов, забрался на самую верхушку тонкой березы и рисковал свалиться прямо на дорогу под колеса мимо проезжающих автомобилей. Историю спасения рассказали волонтеры «Кошкиспаса».
Волонтеры были уверены, что енот сам спустится с дерева, ведь они очень хорошо лазают по деревьям. Но оказавшись на месте, они оценили всю серьезность ситуации.
«Прибыв на место, я с тоской оглядел тонкую березку и грузное мохнатое тело на верхушке. Березка клонилась верхушкой к земле и казалось, что скоро будет «чпоньк», и все решится само собой. <…> В дело пошла удавка, потом суперудавка-тыкалка, и закончилось все мега-тыкалкой-шваброй», — рассказал один из спасателей.
Фото: Кошкиспас, ВК
Молодой хищник оказался совсем не рад добровольцам. Выпрыгнув из тента, енот пытался взобраться еще на два дерева. Только через два часа, благодаря прибывшему подкреплению, волонтерам удалось снять животное и посадить в переноску. Сейчас он в безопасности.
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