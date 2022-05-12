На черном рынке рассказали о способе продажи валюты через Telegram

Специальные чаты в Telegram помогают пользователям купить или продать валюту по выгодному курсу и в нужном объеме. Об этом пишет «Лента.ру».

— Я меняю только безнал, наличка временно недоступна. При этом я не занимаюсь обманом ни за какие деньги, у меня их у самого достаточно. Вы лучше определитесь с суммой. Сначала вы сможете поменять меньшую сумму, потом, как появится доверие, большую, — отметил собеседник издания, предложивший в чате по продаже валюты самый выгодный курс.

Однако люди, которые хотят обменять валюту легко могут столкнуться с мошенничеством. Например, спекулянты могут предложить проверить купюры не в любом удобном банке, а в обменной кассе. В этом случае их сотрудники могут состоять в сговоре с мошенниками.

Эксперты сошлись во мнении, что черный рынок сейчас никак не регулируется. Однако излишняя жестокость к нему может вредить экономике России. Речь идет о челноках, которые пытаются поставить товары ушедших компаний в Россию. Учитывая, что в России нет альтернативных каналов поставок, то это единственный вид деятельности, который остался.