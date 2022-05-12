Публикуем правила поведения при обнаружении неразорвавшихся снарядов времен войны. Они спасут вам жизнь

Автор: Сергей Агутин
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Несмотря на то, что с момента окончания Великой Отечественной войны прошло уже 77 лет, на территории Ленинградской области регулярно находят неразорвавшиеся снаряды, представляющие опасность для людей.

В целях безопасности напоминаем правила поведения при обнаружении мин, гранат, патронов и прочего – взрывоопасных предметов (ВОП), самодельных взрывных устройств (СВУ) или предмета, на них похожего.

Сразу сообщите об обнаруженном предмете по номеру 112. При звонке: представьтесь, сообщите время, место, обстоятельства обнаружения, опишите предмет, расскажите о количестве людей на месте обнаружения.

Сами с предметом ничего не делайте – не трогайте, не перемещайте, не закрывайте чем-либо. Не пользуйтесь вблизи него электро-радиоаппаратурой. Не оказывайте на него температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия. Не проявляйте паники и суеты.

Не приближайтесь к предмету сами и не допускайте к нему других. Будьте готовы к срочной эвакуации.

При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается:

  • пытаться их разобрать, вообще брать их в руки или наносить по ним удары.
  • помещать их в костер или разводить огонь над ними;
  • сдавать в качестве металлолома.
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