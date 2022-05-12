В Ленобласти началось периодическое протапливание

С сегодняшнего дня, 12 мая, компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходит на режим периодического протапливания зданий в зоне своей ответственности на территории Ленобласти.

Режим предполагает поэтапное снижение гидравлических параметров. Если же в Ленобласти вновь похолодает, то системы отопления зданий снова включат в прежних режимах. Полностью отопительный сезон закончится, когда среднесуточная температура в течение трех суток будет не менее +10 градусов, сообщили в пресс-службе компании.