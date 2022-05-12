По информации ivbg.ru, в Ленинградской области задержали 38-летнего жителя Тверской области, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.
В момент задержания при себе мужчина имел 15 свертков с кристаллическим веществом белого цвета. Согласно данным экспертизы, это наркотическое вещество массой более 14 килограммов.
По версии следствия, ныне задержанный специально прибыл в Ленинградскую область, чтобы забрать из тайника закладку для дальнейшего распространения на территории Тверской области.
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