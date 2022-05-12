Мемориальную доску в память о герое пожарном открыли в поселке Павлово

Сегодня, 12 мая, в пожарной части №101 в поселке Всеволожского района области торжественное открытие мемориальной доски в память о Петре Тимофеевиче Буренко ― герое Великой Отечественной войны.

В честь героя пожарного также теперь названа часть, в которой он служил начальником почти 40 лет. В открытии мемориальной доски приняли участие сын, внуки и правнуки героя.

«Выполнял свою работу профессионально и долго, за время службы успел воспитать несколько поколений пожарных, которые продолжили его дело. Это одна из страниц нашей истории, которую надо обязательно знать, помнить и чтить», — отметил вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.

Петр Тимофеевич прошел всю войну и за боевые заслуги был награждён орденами Отечественной войны I и II степеней и 12 медалями.

Отметим, что в Ленобласти создали интерактивную карту «Памяти сожжённых деревень». Ресурс будет интересен не только краеведам и библиотекарям, но учителям, школьникам и всех, кто интересуется историей страны. Проект представляет собой электронную интерактивную карту территории современной Ленобласти, на которую помещена информация о селениях, уничтоженных в годы войны, и которые оказалось невозможно восстановить. Данный проект призван напомнить о гибели в годы Великой Отечественной войны тысяч деревень на территории Ленинградской области.