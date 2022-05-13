Google Chrome перестал обновляться у российских пользователей Android

Популярный браузер Google Chrome перестал обновляться у части пользователей в онлайн-магазине Google Play. Речь идет о гаджетах с операционной системой Android.

По информации РИА «Новости», при попытке обновить приложение появляется уведомление об ошибке. Рекомендуется повторить попытку. Если это не поможет, необходимо воспользоваться советами по устранению неполадок.

Неизвестно, носит ли эта проблема временный характер и идет ли речь о технической ошибке.

Напомним, что в начале мая корпорация Google запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в своем магазине Google Play. В случае, если программа критически важна для пользователей, компания предлагает сделать ее бесплатной.