Фото: в Монрепо воссоздали комплекс усадебных огородов

С исторической точки зрения, Монрепо – это не только парк, но и дворянская усадьба с хозяйственными постройками и огородами, комплекс которых воссоздали по состоянию на конец ХVIII-начало ХIХ веков. Ассортимент посадок выбран с учетом исторических материалов и декоративных качеств.

Фото: vk.com/monrepovyborg

Напротив оранжереи восстановлен Оранжерейный огород, на котором высажены злаки, овощные культуры, подсолнухи, сельдерей, сидераты – растения, выращиваемые как органическое удобрение. Это рапс, горчица и люпин.

Напротив Библиотечного флигеля восстановлен Кухонный огород, где высажены салаты, зелень и земляника. Ближе к дороге разместились ягодные кустарники: смородина, крыжовник и войлочная вишня.

Историческая часть Монрепо будет открыта для посетителей с 1 июня.