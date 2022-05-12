В Советском проходят съемки приключенческого фильма «За гранью. Библиотека»

В Выборгском районе Ленобласти начались съемки приключенческого фильма «За гранью. Библиотека», главные роли в котором исполнят Валерия Варченко, Руслан Артюхов и Екатерина Ершова.

По сюжету, главная героиня путешествует из реального мира в воображаемый. Картина будет сочетать в себе элементы русских народных сказок, сюжеты из истории России и современные реалии, сообщает газета «Выборг». В фильме также будут присутствовать экшн-сцены, одну из которых снимут на борту самолета.

Съемки фильма начались с исторических сцен, которые снимали на ферме «Яви-Нави» под Выборгом.

Над созданием фильма работает большая команда. В кадре будет задействовано около 60 актеров и статистов.