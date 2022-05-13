На майских праздниках турпоток из Петербурга в Выборг вырос на 53%

«Ласточки» из Петербурга в Выборга и Великий Новгород стали самыми востребованными маршрутами на майских праздниках.

Так, с 30 апреля по 10 мая в Выборг из Петербурга отправились более 170 тысяч человек, что на 53% больше, чем на майских в 2021 году. Великий Новгород посетили свыше 50 тысяч петербуржцев, пассажиропоток вырос на 36%.

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Всего на праздниках Северо-Западная пригородная пассажирская компания перевезла более 2,7 миллионов пассажиров. Пассажиропоток пригородных поездов увеличился на 35% по сравнению с 2021 годом, максимальный зафиксирован на Финляндском, Балтийском и Витебском маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе СЗППК.

Тем временем Петербург в майские праздники посетили более 500 тысяч туристов.