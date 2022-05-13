В России автозапчасти за март-апрель подорожали на 30%

В России значительно выросла стоимость автомобильных запчастей сначала кризиса, вызванного санкциями западных стран. В среднем цена подскочила на 30%.

По данным издания «Коммерсант», из-за проблем с поставками возник дефицит бамперов, стекол и фар, в результате чего цены иногда вырастали в шесть раз относительно рекомендованных уровней.

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Вне зависимости от марки автомобиля больше всего подорожали передние и. задние бамперы — на 34% и 32% соответственно, передние фары — 32%, крылья — 31%, передние двери — на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора – на 29%. Меньше всего подорожание затронуло автомобильные стекла — только на 26%.

Тем временем размер кредита на машину в России вырос более чем на 30%.