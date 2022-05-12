«Лукойл» покупает дочернюю компанию Shell в России

«Лукойл» покупает дочернее предприятие Shell в России, которое владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов, сообщил в компании.

Уточняется, что в рамках соответствующего соглашения будет куплена ООО «Шелл Нефть». В сделку входят 411 АЗС, расположенных в основном в Центральном и Северо-Западном регионах России, а также Торжокский завод по производству смазочных материалов.

Сделка будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее владелец Reserved и Cropp объявил о продаже бизнеса в России.