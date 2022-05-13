Действие «Пушкинской карты» распространят на военнослужащих

Военнослужащие в России станут участниками программы «Пушкинская карта», сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

По ее словам, действие программы будет расширяться и на другие категории.

«…Мы сегодня решили вопрос, чтобы по Пушкинской карте могли ходить наши военнослужащие, это тоже была своего рода проблема, и, конечно же, мы будем думать вместе с правительством над тем, чтобы расширить категории участников Пушкинской карты», — цитирует ТАСС Ярилову.

Напомним, номинал «Пушкинской карты» с нового года увеличился с 3 до 5 тысяч рублей. С февраля владельцы карты могут посещать не только театры, музеи, выставки и другие культурные мероприятия, но и кинотеатры. Картой можно будет оплатить только билеты на фильмы российского производства, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино.