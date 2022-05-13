В ближайшие три ночи в Петербурге и Ленобласти будут ловить нетрезвых водителей – график рейдов

В предстоящие выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти будут ловить нетрезвых водителей. Всего в мае сотрудники ГИБДД проведут шесть рейдов «Нетрезвый водитель».

Так, рейды пройдут в ночь на 14, 15 и 16 мая. Следующие проверки на дорогах пройдут уже в конце месяца: в ночь на 28, 29 и 30 мая.

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Автолюбителям напомнили, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения карается штрафом в 30 тысяч рублей, а также лишением прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении закона последует уголовное наказание.