В Коккорево открылся обновленный музей «Штаб Дороги жизни»

В преддверии Дня Победы музей распахнул для гостей свои двери.

Обновленная экспозиция народного музея в отреставрированном здании штаба Дороги жизни открылась для посетителей 9 мая 2022 года. А сам музей войдёт в состав ленинградского музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».

Как уже ранее писал ivbg.ru, музей «Кобона: Дорога жизни» запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.