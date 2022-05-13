Беглов попросил главу Роспотребнадзора отменить масочный режим в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением отменить масочный режим в городе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за последние четыре недели заболеваемость в городе снизилась на 40,6%. На сегодняшний день в Петербурге развернуто 1 509 коек в семи стационарах, при этом свободный коечный фонд составляет 18,3%.

В Петербурге за последние сутки коронавирус подтвержден у 337 человек, в Ленобласти — у 76.