Беглов попросил главу Роспотребнадзора отменить масочный режим в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением отменить масочный режим в городе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что за последние четыре недели заболеваемость в городе снизилась на 40,6%. На сегодняшний день в Петербурге развернуто 1 509 коек в семи стационарах, при этом свободный коечный фонд составляет 18,3%.
В Петербурге за последние сутки коронавирус подтвержден у 337 человек, в Ленобласти — у 76.
Вам будет интересно
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) рассматривает возможность испытаний вакцины от COVID-19 на лицах старше 60 лет в 2022 году. По словам главы...
08.05.2022 290