Испытания вакцины от COVID-19 на россиянах старше 60 лет планируют начать в 2022 году

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) рассматривает возможность испытаний вакцины от COVID-19 на лицах старше 60 лет в 2022 году.
По словам главы агентства Вероники Скворцовой, специалисты в своих прогнозах учитывают «опыт проведения подобных исследований, успешные результаты доклинических и клинических исследований».
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Минздрав зарегистрировал новую вакцину против COVID-19. Препарат получил название «Конвасэл». А 5 апреля на базе института было запущено промышленное производство вакцины.
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