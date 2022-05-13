Киевское шоссе встало в глухую пробку из Петербурга в Гатчину

В пятницу вечером, 13 мая, Киевское шоссе «встало» почти на десять километров. Машины еле ползут из Петербурга в Гатчинский район Ленобласти.

Движение осложняют дорожные работы. Судя по сервису «Яндекс.Навигатор», пробка на Пулковском и Киевском шоссе в сторону Гатчины составляет порядка восьми километров. Чтобы преодолеть ее, необходимо около часа.