В аэропорту Пулково открыли комнату для курения

В Петербурге в аэропорту Пулково открылась комната для курения.
Ее разместили в «чистой» зоне терминала внутренних авиарейсов, на третьем этаже во дворике ресторана BUD «Бургер». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Комната удовлетворяет всем требованиям, оборудована мощной вентиляционной системой и система оповещения о задымлениях.
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12.05.2022 131