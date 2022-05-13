В аэропорту Пулково открыли комнату для курения

В Петербурге в аэропорту Пулково открылась комната для курения.

Ее разместили в «чистой» зоне терминала внутренних авиарейсов, на третьем этаже во дворике ресторана BUD «Бургер». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Комната удовлетворяет всем требованиям, оборудована мощной вентиляционной системой и система оповещения о задымлениях.