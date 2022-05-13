Дрозденко направил мэру Риги обращение о готовности принять памятник

Ранее Александр Дрозденко заявил, что Ленобласть готова разместить на своей территории памятник советским воинам, который собираются демонтировать власти Риги.

В подтверждение своего заявления Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности Ленинградской области принять памятник воинам Советской Армии ― Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков и направить в Ригу специализированный российский транспорт.

Он обратился к Стакису с просьбой оказать содействие в погрузке демонтированных элементов памятника и получении необходимой разрешительной документации для прохождения специализированного транспорта по территории Латвии и пересечения границы.

Ранее стало известно, что Латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. 11 мая сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к монументу.