Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги

Латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Обсуждение судьбы монумента обострилось в преддверии Дня Победы. Доступ к самому монументу был перекрыт ограждениями с латвийскими и украинскими флагами. Спецслужбы призвали население не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как «открытое неуважение». Однако 9 мая у подножия памятника стали расти горы цветов.

Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы. После таких действий жители стали нести еще больше цветов. 11 мая сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к монументу.