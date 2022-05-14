В России стали чаще перепродавать товары из IKEA

В апреле количество объявлений о перепродаже товаров из ИКЕА по сравнению с февралем выросло более чем на треть.

Отмечается, что речь идет о товарах, купленных в сети ИКЕА до закрытия российской сети, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службы сервиса «Юла» и «Вконтакте».

Как сообщается, в марте-апреле было размещено около 100 тысяч объявлений о перепродаже товаров из ИКЕА, при этом мартовский рост составил 16%, а в апреле уже 61%. Наиболее часто размещаются объявления о продаже диванов, шкафов, столов и мягких игрушек из ИКЕА, при этом цены в среднем на 10-12% ниже, чем в магазинах до закрытия.

В марте ИКЕА сообщила о приостановке всех продаж в России и закрытии магазинов до конца августа.