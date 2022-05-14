Рядом с кофейными производствами Ленобласти появятся датчики чистоты воздуха

Любой желающий сможет лично убедиться в уровне загрязнения воздуха.

По словам вице-губернатора Ленинградской области по безопасности Михаила Ильина, были учтены жалобы жителей региона на запах от кофейных производств. Вскоре около таких производств установят дополнительные датчики мониторинга воздуха.

Так, каждый желающий лично сможет убедится в уровне загрязнения воздуха или его отсутствия.

В спорной ситуации люди могут напрямую обращаться в суд.