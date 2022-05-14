Годовая инфляция в России в апреле ускорилась до 17,83%

По данным статистической службы, в марте этот показатель был на уровне 16,69%.

За месяц потребительские цены выросли более чем на 1,5%.

По оценке Росстата, в апреле подорожал рис, гречка, горох, фасоль, овсяная и перловая крупы, пшено, манка, чёрный чай, поваренная соль, свёкла, яблоки, картофель, репчатый лук, морковь и виноград. Подешевели — помидоры, бананы, капуста, огурцы, апельсины и чеснок.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на туалетное мыло — 12%, гигиенические прокладки — 11,9% и хозяйственное мыло — 10,2%.

Вам будет интересно В апреле в Петербурге и Ленобласти пропало рекордное количество несовершеннолетних Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца. Всего в апреле в «Лиза Алерт» поступило 216 сообщений о пропавших, из них... 06.05.2022 336

При этом на 7,5% подешевело газомоторное топливо, дизельное снизилось на 0,5%, бензин — на 0,2%.