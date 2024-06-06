Пушкинский день России: вспоминаем жизнь великого поэта

6 июня 2024 года в России отмечают 225-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Литературное творчество великого поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения сводят людей разных возрастных категорий, религий и национальностей. Рассказываем, чем примечательна его биография.

Русского поэта, драматурга и прозаика считают родоначальником русской литературы. Несмотря на то, что его работы сложны для перевода, Пушкин имеет поклонников в разных странах. Сказки знаменитого литератора читают детям с самого детства. Творчество Александра Сергеевича изучают на протяжении всей школьной программы, с каждом годом углубляясь в тонкости его произведений. Именно они укрепляют фундамент русской души, оказывают влияние на формирование личности, воспитывают в людях честность, искренность и доброту.

Детство Пушкина: кто повлиял на становление поэта?

Будущий великий поэт появился на свет 6 июня (по старому стилю — 26 мая) 1799 года в Москве — в Немецкой слободе. Родители — Сергей Львович, который принадлежал к старинному дворянскому роду, и Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, уделяли сыну не слишком много внимания. В основном воспитанием юного Саши занимались французские гувернеры, бабушка по материнской линии Мария Алексеевна, а также няня Арина Родионовна.

У бабушки в Захарово Пушкин вместе с сестрой Ольгой проводил по несколько месяцев в году. Александр Сергеевич называл её «мамушкой», а позже нарёк её именем свою первую дочь. В честь родственницы им были написаны первые стихи. Благодаря бабушке Пушкин познал прелести русского языка: она была искусной рассказчицей. Много времени проводя с внуком, Мария Алексеевна делилась с ним историей жизни деда — Ибрагима Ганнибала. Позже биография родственника легла в основу повести «Арап Петра Великого».

Так как в юном возрасте Александр Сергеевич отличался детской пухлостью и нерасторопностью, это не способствовало повышению самооценки. Но взаимопонимание с сестрой, которая стала первым зрителем и критиком поставленных драматургом пьес, отложило свой отпечаток на личность литературного творца. Ольге он доверял свои поэтические опыты и всегда прислушивался к оценкам сестры, не обижаясь на порой негативные высказывания.

Особое место на протяжении всей жизни Пушкина имел верный слуга семьи Никита Козлов, который в детстве поэта являлся его дядькой — нянькой мужского пола, а после перешёл в личное услужение к поэту. Крепостной крестьянин отличался любознательностью и настойчивостью. Умел играть на балалайке и гитаре. Сказки и баллады под музыку, которые Никита Тимофеевич наполовину сочинял сам, с удовольствием слушали как крестьянские, так и господские дети.

Но музой Пушкина стала именно Арина Родионовна, поэтому в жизни и творчестве поэта отводиться ей столь значимое место. Она была с ним с первых лет жизни. Именно няне удалось взрастить в воспитаннике любовь к народным сказкам. В своём творчестве Александр Сергеевич не раз использовал её образ.

В детстве будущий литератор познакомился с творчеством разных поэтов и просветителей XVIII века: от Ломоносова до Жуковского, от Мольера до Бомарше. Раннему развитию его склонности к написанию способствовали литературные вечера в доме Пушкиных, где собирались видные представители сферы.

Учёба поэта

В Царскосельский Лицей юный Пушкин поступил из-за связей, а не навыков. Его дядя Василий Львович Пушкин, будучи известным поэтом того времени, был знаком с основателем учебного заведения Михаилом Сперанским. Поэтому, после просьбы родственника, Александра Сергеевича приняли на учёбу в числе 30 счастливчиков.

Успехи поэта оставляли желать лучшего — он был одним из последних в списках по успеваемости. Самым сложным предметом для Пушкина оказалась математика.

В своих воспоминаниях Иван Пущин писал о своём лучшем друге и однокласснике: «Однажды преподаватель Карцов вызвал его к доске решать задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и всё писал молча какие-то формулы.

Карцов спросил его наконец: — Что же вышло? Чему равняется икс?

Пушкин, улыбаясь, ответил: — Нулю!

— Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе всё кончается нулем. Садитесь на своё место и пишите стихи».

Несмотря на нелюбовь к точным наукам, лицеисты подчеркивали, что Пушкин их «опередил, многое прочел; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал высказываться и важничать». А из-за его навыков владения французским языком товарищи по учёбе прозвали его Французом.

Предсказание смерти

Смерть поэта была предсказана немкой-баронессой Александрой Филипповной (Шарлоттой Федоровной) Кирхгоф в 1817 году. Гадалка пророчила поэту, что он погибнет от белого светловолосого человека на белом коне в 37-летнем возрасте. Она отметила, что если этого удастся избежать, то Пушкина ждёт долгая жизнь.

«Предсказание было о том, во-первых, что он скоро получит деньги; во-вторых, что будет ему сделано неожиданное предложение; в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников; в-четвертых, что он дважды подвергнется ссылке; наконец, что он проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека, которых и должен он опасаться», — писал близкий друг Александра Сергеевича русский писатель Сергей Соболевский.

По словам Соболевского, первое предсказание сбылось вечером того дня. Остальные прогнозы прорицательницы тоже воплотились в жизнь. Это привело к тому, что Пушкин боялся приближаться к белым лошадям и с опаской относился к светловолосым людям.

Дурные приметы на венчании Пушкина с Гончаровой

Многие историки до сих пор спорят, какие события имели место при венчании поэта с Натальей Гончаровой в московской церкви Большого Вознесения на Никитской улице 2 марта 1831 года. Эта дата, по мнению многих специалистов, несла в себе дурные предзнаменования. Самым достоверным из них стал факт погасшей в руках Пушкина свечи. Это дурной знак, который говорит о короткой жизни держателя атрибута. В числе плохих предвестников перечисляют: падение креста и Евангелие, оброненное поэтом при передаче кольца и оставление шафером венца, который тот должен был держать над головой Александра Сергеевича на протяжении всего действа. Есть те, кто уверен, что полуразрушенное состояние церкви также могло негативно отразиться на священном обряде бракосочетания.

Брак продлился шесть лет.

Смерть поэта

Согласно официальной версии, Пушкина задели ухаживания французского военного деятеля Жоржа Дантеса за его женой. Но не только это повлияло на итоговые события. В тот период у поэта начались проблемы с деньгами. Совместный проект Пушкина, Жуковского, Гоголя и других «Современник» не достиг успеха. Престиж великого творца слова упал среди общественности — его постоянно «полоскали» в печати. В результате этого Пушкин за 1836 год чуть не устроил несколько дуэлей .Однако друзья вовремя пришли на помощь. Накалили обстановку анонимные послания — пасквили, где намекалось, что Александру Сергеевичу наставили рога.

Он решил, что анонимом является приёмный отец Дантеса, и отправил ему письмо. В нём поэт красочно расписал своё отношение к персоне получателя, тем самым вызвав адресата на дуэль. Пушкин знал, Луи Геккерн не имел право стреляться, поэтому вызов переадресовался Жоржу. Но поединок был отменён из-за предстоящей свадьбы кавалергарда с сестрой Натальи Екатериной Гончаровой.

Но на этом история не закончилась. Слухи продолжали ходить. Положение Пушкина в обществе и в денежном плане было шатким. Ухаживания Дантеса за супругой поэта продолжились. В какой-то момент мужчина даже подстроил свидание: уговорил подругу Натальи Николаевны Идалию Полетику пригласить ту на чай, а самой уехать из дома. Так и произошло. Жена Пушкина в ходе встречи сбежала от Дантеса домой, где рассказала мужу о случившемся. После этого Пушкин направил второй вызов на дуэль, который закончился смертью знаменитого творца.

8 февраля (по старому календарю 27 января) под Северной столицей прошла дуэль, на которой Пушкин получил смертельное ранение в живот. Поэт скончался через два дня — 10 февраля. Дантес получил ранение руки. Своей вины в смерти Пушкина так и не признал, прожив долгую жизнь. По его словам, благодаря дуэли он сделал успешную карьеру. Присутствовало только одно «но». Одна из дочерей Жоржа увлеклась творчеством гениального русского поэта. А узнав, что родной отец убил Пушкина, она до конца жизни ненавидела родителя.

В память о поэте

В России многие территориальные наименования, учебные заведения, учреждения культуры и искусства и другие объекты носят имя Александра Пушкина. В честь него названа планета — 2208 Pushkin и картер на планете Меркурий.

Его изображение наносили на монеты, открытки, конверты и марки.

В мире установлены свыше 500 памятников поэту. 19 ноября 2002 года в эфиопской столице Адис-Абебе открыли памятник Александру Сергеевичу, где на мраморном постаменте нанесены следующие слова: «Нашему поэту».

Кроме того, 6 июня также является всемирным днём русского языка.