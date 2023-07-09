Пять мест для рыбалки в Ленобласти: где ожидать хороший улов?

9 июля 2023 года в России отмечают день рыбака, который обычно проводят во второе воскресенье месяца. В честь праздника Ivbg рассказывает, где заядлые любители рыбалки смогут не только поймать приличный улов, но и отдохнуть душой в комфортном красивом месте.

Пионерское озеро

Какая рыба водится: плотва, судак, уклея, щука, окунь, густера, лещ, ерш, иногда налим.

Пионерское озеро, которое по-фински называется Куолемаярави, расположено на Карельском перешейке Выборгского района. Это одно из самых длинных озер Ленобласти, оно достигает в длину 13 километров

Плюсы: славится своей красотой и и прозрачностью воды. Комфортно купаться.

Минусы: из-за большого количество населенных пунктов по периметру, вокруг озера собирается много отдыхающих.

Как добраться: на машине стоит следовать в сторону Приморска по Приморскому шоссе, а затем свернуть на дорогу поселок Лужки — поселок РябовоПри передвижении на электричке следует воспользоваться маршрутом «Зеленогорск-Приморск-Выборг» и выйти на железно-дорожной станции Куолемаярви.

Река Вуокса

Какая рыба водится: щука, судак, налим, угорь, окунь, жерех, лещ, язь, голавль, хариус, плотва, красноперка, карась, елец, густера.

Река Вуокса протекает по северной части Карельского перешейка. Начинается в финском озере Сайма и падает в Ладожское озеро через реку Тайполе. Протекает через Выборгский и Приозерский районы.

Плюсы: рыбалка возможна в любой сезон.

Минусы: привлекает много туристов.

Как добраться: на автотранспорте можно доехать практически до любого места. Если использовать электричку, то самым популярным местом для рыболовства является станция Лосево, до которой добираются маршрутами «Финляндский вокзал-Кузнечное» и «Приозерск — Финляндский вокзал».

Река Волхов

Какая рыба водится: щука, судак, окунь, лещ, густера, язь, жерех, синец, белоглазка, сиг, карась, сом, алим, угорь, вьюн.

Река Волхов берет свое начало в озере Ильмень и имеет несколько притоков, из которых самыми крупными считаются Оскуя и Пчевжа. Река впадает в Ладожское озеро, святящееся рыбалкой. В Ленобласти она протекает через Киришский и Волховский районы.

Плюсы: возле поселка Бережки в Волховском районе — живописные места и практически полное отсутствие людей.

Минусы: слава лучшего места для рыбалки с годами падает.

Озеро Мичуринское

Какая рыба водится: щука, плотва, окунь, ряпушка, налим.

Озеро Мичуринское — небольшое и уютное с красивыми видами. Расположено в Приозерском районе.

Плюсы: озеро находится рядом с поселком Мичуринское, где есть несколько турбаз, в которых можно остановиться.

Минусы: рыбачить лучше на лодке.

Как добраться: на машине можно доехать до поселка Мичуринское, либо до деревни Светлячки, где в девяти километрах от населенного пункта находится развилка. В зависимости от дальнейшей выбранной дороги, попадете на северный или восточный берега — поворот направо, или на южных, выбрав левый проезд.