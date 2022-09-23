Заброшенные деревни Ленобласти: где хранится память русского народа?

На территории Ленобласти множество интересных мест, которые привлекают не только туристов, но и местных жителей. Но особым магнетизмом в последнее время пользуются заброшенные деревни, коих в регионе свыше 80. Редакция ivbg рассказывает о пяти самых привлекательных урочищах или поселках Ленобласти и Карелии, доживающих свой век.

Пегрема

В Медвежьегорском районе Республики Карелия на берегу Уницкой губы Онежского озера живописно утроилась заброшенная деревня Пегрема. Несколько деревянных домов, являющихся типичными образчиками зодчества Заонежья, обращены фасадами к водоему. Особое внимание привлекает часовня Хутынского монастыря, построенная в 1770 году. С колокольни открывается впечатляющий вид на просторы Уницкой губы. Деятельность часовни прервалась в период Октябрьской революции после вывоза икон. Несмотря на то, что первые заселения зафиксированы еще в древние времена, сам поселок был принудительно покинут жителями в 1970 годах по решению властей из-за отсутствия перспективности у населенного пункта. Но люди стремятся туда не только за впечатляющими видами и архитектурными возведениями. В полутора километрах от Пегремы находится Долина идолов — на площади в 20 тысяч квадратных метров разместились 100 камней разнообразных форм и размеров. В большинстве из них можно разглядеть образы животных. Самым узнаваемым является камень-черепаха.

Археолог Анатолий Журавлев, отыскавший в 1963 году святилище саамов времен неолита на обозначенной территории, не раз выступал с предложением о превращении заброшенной деревни в музей под открытым небом.

Для изучения новой местности следует выбрать день с сухой погодой, так как предстоит длительный пеший путь. Приятную дорогу обещает вариант с точкой отправки от поселка Ламбасручей. Быстро достигнуть Пегремы можно из поселка Вотнаволок, откуда переправщики доставляют желающих до заброшенной деревни на другой берег.

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Назия

К югу от ныне действующего ПГТ Назия в Кировском районе под одноименным названием числятся пять рабочих поселков. В народе их также называли «Русская Америка». Объекты построили для служащих торфоразработок из США в 1933 году. Изначально из было восемь. Шесть из них между собой связали узкоколейной железной дорогой с наименованиями станций: Сортировочная, 41-й Пикет, Второй Поселок, 128-й Пикет, 186-й Пикет и Пятый Поселок. Один из поселков, седьмой по счету, назывался «Америкой». Тогда получение прибыли от добычи торфа прервала Вторая мировая война. В 60-х годах работы продолжились, но три из поселков остались в забытье. Оставшиеся пять процветали. На их территории построили заводы, больницы, школы и почтовые станции. Через 20 лет советская власть объявила об исчерпании запасов и местность пришла в запустение.

Сейчас на территории «Русской Америки» можно встретить разные забытые постройки, водонапорную башню. Например, в Поселке №3 память о бывших жильцах хранят как кирпичные, так и деревянные дома. А в Пятом свои век доживает обветшалый дом с надписью «Торфострой 1946». Во многие уцелевших зданиях валяются газеты советских времен, а где осталась и мебель прошлого столетия.

Сами поселения практически заброшены. В 90-х годах местных жителей переселили в ближайший населенный пункт. Но иногда говорят о нескольких пенсионерах, которые живут в Назии без благ цивилизации.

Любители путешествий по заброшкам советуют добираться на электричке до станции Жихарево. Так как на легкой машине будет проблематично доехать до места назначения из-за испорченных лесовозами дорог.

Сидозеро

Деревня Сидозеро в Подпорожском районе расположилась возле одноименного озера. В упраздненном населенном пункте осталось менее 10 уцелевших строений — дома, бани и сараи, а также старое кладбище. Главную достопримечательность деревни — Церковь Елисея Пророка, сооруженную в 1899 году на предполагаемом месте захоронения библейского проповедника, в 2017 году разобрали и перевезли для реставрации в деревню Верхние Мандроги. Несмотря на это, ныне заброшенная территория хранит в себе первозданную природу с вкраплением русского быта прошлого столетия. Но это вызывает некоторые трудности по перемещению: летом территория покрыта зарослями высокой травы, в любое время года возможны встречи с дикими животными.

На личном транспорте до деревни Сидозеро можно добраться по Мурманскому шоссе до указателя Мятусово через Яковлевскую дорогу. Дальнейший путь придется проделать пешком. Расстояние до ближайшей ж/д станции Токари составляет 12 километров.

Луги

Заброшенная деревня Луги находится на левом берегу реки Ящера в Мшинском сельском поселении Лужского района. Самое раннее упоминание о ней датировано 1770 годом, в котором населенный пункт упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии. К 1792 году его обозначили на плане местности А. М. Вильбрехта как деревню Луга. По официальным данным, с 1997 года местных жителей в поселке нет. Однако, согласно рассказам граждан, проживающих в соседних селениях, в 2008 году в деревне скончалась старушка, которую похоронили на местном кладбище. Оно является единственным напоминанием о существовании некогда оживленной деревни в 32 двора. К месту заполнения можно попасть через полуразвалившейся мостик над Винным ручьем. Далее следует пройти через поле по малозаметной тропинке и подняться на холм. На самой старой могиле указана дата «1933 год».

По словам путешественников, никаких построек на территории населенного пункта не сохранилось. Они исчезли в пожаре 2014 году. Но где-то в деревенских болотах спрятался танк времен Великой отечественной войны.

«Места живописные, дорога хорошая, мы описали круг и вышли к месту парковки. По дороге не встретили ни одного дома или хотя бы забора. Вообще ничего. Ни единой деревяшки!», — написал автор канала «Другие места» в Яндекс.Дзен.

Он отметил, что, когда «смотришь на то, как природа взяла свое, остро осознаешь свое место в общей картине мироздания. Оно настолько ничтожно, что его практически нет.»

Добраться до деревни можно только в сухую погоду. В трех километрах от нее находится ж/д станция Низовская.

Фабричный городок в Красном селе

Фабричный поселок в Красном селе Красносельского района появился в 1904-1905 годах. Он никогда не имел статуса территориальной единицы. Но несмотря на это, указанное место стоит посетить любителям заброшенных территорий.

На территории заброшенного урочища имеются следы от нескольких пожаров. Общую картину дополняет отсутствие окон в оставшихся зданиях, где местами разрушены перекрытия. Атмосфера фабричного городка отдаленно напоминает Сайлент Хилл — вымышленный покинутый город из вселенной серии игр Silent Hill, по которому также снят одноименный психологический фильм ужасов.

Первые жители облюбовали территории ныне заброшенного поселка еще в 1714 году, когда Петр I организовал неподалеку бумажную мельницу. Само поселение выросло около реки Дудергофки в начале Русско-японской войны возле Бумажной фабрики. Его организовали по проекту инженера-техника Петра Горбунова для работников предприятия. Жителей в 1990-2000-х годах расселили. Пять деревянных жилых домов и кирпичная баня, построенная в советское время, были признаны региональными памятниками архитектуры.

Среди сооружений фабричного городка особое внимание привлекал дом №7, выходящий к проспекту Красных Командиров. На протяжении нескольких десятилетий в нем находилось фабрично-заводское училище для детей рабочих. На втором этаже здания размещалась домовая церковь Константина Ярославского и Варвары, где находилась шатровая колокольня. Здание дважды сильно пострадало от пожаров в 2008 году, а в мае 2017 произошло обрушение фасада.

Чтобы добраться до пункта назначения, необходимо доехать до Красного села. Дальнейший путь укажут местные жители.

Неподалеку от фабричного городка по улице Горбунова сохранились руины дворца Александра I. Здание, возведенное в конце 18 столетия, первоначально принадлежало владелице бумажной фабрики А. П. Полторацкой. Императорской собственностью оно стало в 1820-х годах. После революции в здании надстроили третий этаж и сделали жилой дом. Разрушения постройки начались в конце 60-ых годов. Разговоры о реконструкции бывшей усадьбы поднимались не раз, но до дела так и не дошло. Сейчас там можно найти только руины.