Церковное Новолетие — это православный праздник, который верующие ежегодно отмечают 14 сентября (1 сентября по старому — юлианскому календарю). Он посвящён наступлению Нового лета от Сотворения мира. Эта дата считается Началом индикта — отправной точкой нового богослужебного круга двунадесятых церковных праздников. Рассказываем о происхождении Новолетия и его традициях.

Новый церковный цикл в России начинается, сегодня, 14 сентября. Первым торжеством нового периода станет Рождество Пресвятой Богородицы, которое православные каждый год отмечают 21 сентября. А завершится церковный год Успением Пресвятой Богородицы, традиционно выпадающим на 28 августа.

Что такое «индикт» и какое отношение он имеет к возникновению праздника?

В древние времена на территории Римской империи действовал 15-летний период для единоразового сбора налогов с населения. Это временной промежуток и назывался «индикт».

Каждый год имел своё порядковое наименование, чтобы людям было проще ориентироваться: первый индикт, второй, третий и так до 15. Он ежегодно начинался с 1 сентября. Дату на законодательном уровне утвердил Император Юстиниан в 537 году. Через некоторое время понятие «индикт» охватило не только значение слова «год», но и «лето», что привело к появлению синонимов — «новогодие» и «новолетие». Церковь преобразовала новолетие в новый праздник, оставив прежнюю дату (1 сентября — прим.ред.) для торжества. В этот день среди верующих было принято просить у Господа о благословении в наступающем периоде.

Новолетие в России

Православный праздник пришел на русские земли после Крещения Руси — в конце Х века. Последующие почти пятьсот лет календарь делился на гражданский, начало которого значилось 1 марта, и церковный — с 1 сентября. Единым новый год стал в 1492 году и отмечался 1 сентября. Торжество сопровождали развлекательные мероприятия. Об окончании прошедшего периода простому люду со специально установленных помостов вещали великий князь и митрополит. После этого патриарх опрыскивал правителя и стоящий рядом народ святой водой под людские возгласы с пожеланиями государю и его потомкам долгих лет жизни. Позже пожелание передавалось близким, соседям и друзьям.

С 1700 года по распоряжению Петра I времяисчисление началось от Рождества Христова, а новый год с 1 января. Присущую новолетию церемонию с участием главных государственного и церковного лиц упразднили, но само торжество осталось вместе с сопутствующими просьбами к Богу о благословении. Большой праздник продолжал

Какие традиции и обычаи свойственны церковному празднику?

За время существования в истоках праздника тесно переплелись языческие и православные традиции русского народа. 14 сентября верующие чтут память Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской. Считалось, что сирийский монах обладал даром предвидения, а также излечивал телесные и душевные болезни. Праздник имеет несколько названий: Симеон-летопроводец, Семенов день, Старого бабьего лета почин, Семеновы осенин, Первые осенины, Засидки, Встреча осени и другие. В связи с этим указанная дата являлась в народе вступлением в права «бабьего лета». Оно сопровождалось обрядом «Осенины». Вечером накануне торжества крестьяне гасили в домах старый огонь и разводили новый путем трения сухого дерева. Извлеченным пламенем под особыми приговорами снова отапливали дома и бани.

Предполагалось, что к 14 сентября, люди не имели за собой хвостов: не было долговых обязательств и незаконченных сделок. После колокольного звона, возвещавшего о наступлении праздника, народ благодарил за прошедший год и просил благословения в новом. Люди обходили поля с особыми небольшими песенками для того, чтобы следующий урожай был хорошим. По окончании работ крестьяне разводили большой костер, возле которого водили хороводы, пели песни и устраивали соревнования. В виде украшения дома выступали гроздья рябины. На стол было приняло выставлять караваи.

Традиционно в торжество проводились обряды «пострига», где детей трёх-четырёх лет посвящали в воинство и крестьянство под песни и праздничный стол.