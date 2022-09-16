Жители Петербурга жалуются на странный вирус, похожий на ОРВИ и ковид одновременно

Петербуржцы фиксируют у себя помимо прочих странные симптомы.

Несмотря на заверения профильных ведомств, что ситуация с заболеваемостью ковидом и ОРВИ в городе стабильна, петербуржцы жалуются странный вирус. Страдающие от недуга фиксируют у себя кроме типичных симптомов различные высыпания и расстройство ЖКТ.

Вирус настолько заразен, что люди уходят рабочими коллективами на удаленку.

«У нас весь отдел уже на удаленке. Все перезаражались: температура, слабость, насморк», «Ребенок начал учиться, а через неделю слег с устойчивой температурой, расстройством кишечника и сыпью», — жалуются изданию Фонтанка петербуржцы.